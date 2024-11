Arnaud Jaquet : « Pourquoi changer quand on est bien »

« L’ambiance d’équipe est géniale et les résultats sont là », poursuit Arnaud Jaquet en souriant. Dans le vestiaire, le défenseur avoue avoir toujours gardé la même place, en essayant « d’aider tout le monde et de donner des conseils ».







Viser un troisième titre

Double tenant du titre de Swiss League avec le HCC, Arnaud Jaquet ne cache pas ses ambitions de rempiler pour un troisième trophée d’affilé. Actuels premiers du classement, les Chaux-de-Fonniers savent pourtant qu’ils ne doivent pas se relâcher. Même contre une équipe comme Winterthour, actuellement septième. Les Zurichois restent sur quatre défaites consécutives, mais cela ne veut pas dire que ce sera plus facile pour le HCC : « On sait que dans cette ligue, c’est de plus en plus serré. Tout le monde veut nous battre. On l’a vu avec Coire, on n’a jamais eu des matches faciles. Avec Winterthour c’est pareil. »