Un record du HCC à portée de canne d'Arnaud Jaquet

Une telle longévité dans le même club relève de l’exceptionnel. Arnaud Jaquet a rejoint le HCC à l’aube de la saison 2010 – 2011. Pour ne plus le quitter. Le Fribourgeois de 33 ans peine à expliquer la raison de cette fidélité sans faille : « Si on m’avait affirmé cela quand j’ai commencé, je n’y aurais pas cru. Et aujourd’hui j’ai plus d’attache ici à La Chaux-de-Fonds qu’à Fribourg ».