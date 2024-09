Le HCC passe le cap des 3'000 abonnés

C’est le moment tant attendu par les joueurs et les fans du HC La Chaux-de-Fonds. Le HCC entame son championnat de Swiss League vendredi à 19h45 avec la réception de Bâle. Pour évoquer cette nouvelle saison qui démarre, Olivier Calame était notre invité dans la Matinale. Le président du club souligne « l’esprit de famille » qui règne aux Mélèzes, un « vestiaire sain et « un club qui a du succès » pour expliquer la stabilité de l’effectif qui a, une nouvelle fois, très peu bougé cet été. Et ce ne pas l’argent qui fait rester les meilleurs éléments. « Non, surtout pas, on n’est de loin pas l’équipe qui payons le mieux nos joueurs. Si on devait faire un classement, je pense qu’on serait 5e », ajoute-t-il.

Olivier Calame se réjouit aussi de l’engouement autour du HCC. La nouvelle offre pour les jeunes, le « Clubzzz » connait « un succès au-delà de nos espérances. Nous avons dû stopper les inscriptions à 100 ». Au niveau des abonnés aussi : « nous avons passé jeudi soir le cap des 3'000 », précise le boss du HC La Chaux-de-Fonds.





Le club fera la demande pour avoir la licence de National League

« Nous allons déposer notre dossier (pour la National League) et travaillons à trouver des solutions qui permettent d’obtenir ce précieux sésame », rassure Olivier Calame qui n’en dira pas plus.