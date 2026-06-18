Hauterive sacré champion

Déjà assuré d’une promotion en 2e ligue de football, le FC Hauterive a terminé sa saison en ...
Hauterive sacré champion

Déjà assuré d’une promotion en 2e ligue de football, le FC Hauterive a terminé sa saison en disposant du FC Le Locle 7-1 mercredi soir à La Sagne à l’occasion de la finale pour le titre de champion entre les deux vainqueurs des groupes de 3e ligue.

Le FC Hauterive s'offre le titre de champion de 3e ligue. Le FC Hauterive s'offre le titre de champion de 3e ligue.

Le FC Hauterive termine sa saison en beauté. Le club altaripien a disposé du FC Le Locle 7-1 mercredi soir à La Sagne pour s’offrir le titre de champion de 3e ligue. Face au vainqueur du deuxième groupe de 3e ligue, les hommes de Jean-Michel Popovici n’ont pas fait dans le détail. Ils menaient déjà 3-0 à la pause. Les anciens xamaxiens Pietro di Nardo et Charles-André Doudin, auteur d’un doublé, ont notamment participé au festival offensif de leur équipe.

Cette victoire est avant tout honorifique. Le FC Hauterive et le FC Le Locle avaient déjà assuré leur montée en 2e ligue en remportant leur groupe respectif. /gjo


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