Le FC Hauterive peut fêter sa promotion en 2e ligue régionale de football. Le club du Littoral a remporté jeudi soir le choc au sommet du groupe 2 de 3e ligue face au Landeron. En déplacement sur le terrain de l’Ancien stand, il a obtenu une victoire claire et nette, sur le score de 10-3. Même si, après cette rencontre, il reste trois matches à jouer et neuf points en jeu, Hauterive est en tête avec 54 points et ne peut désormais plus être rejoint. Le club assure mathématiquement son ascension. /jhi
Hauterive promu
Le FC Hauterive assure sa promotion en 2e ligue de football. Il s’est imposé 10-3 jeudi soir ...
RTN
Actualités suivantes
Suspense entier avant la dernière journée de Challenge League
Football • Actualisé le 15.05.2026 - 04:06
Articles les plus lus
Arbeloa appelle Mbappé à démontrer « son implication » sur le terrain
Football • Actualisé le 13.05.2026 - 12:22
Après la Serie A, l'Inter Milan s'offre la Coupe d'Italie
Football • Actualisé le 13.05.2026 - 23:21