Hauterive promu

Le FC Hauterive assure sa promotion en 2e ligue de football. Il s’est imposé 10-3 jeudi soir ...
Hauterive promu

Le FC Hauterive assure sa promotion en 2e ligue de football. Il s’est imposé 10-3 jeudi soir face au Landeron, dans le match au sommet de 3e ligue de football.

Les joueurs du FC Hauterive ont pu fêter l'événement. (Photo : FC Hauterive). Les joueurs du FC Hauterive ont pu fêter l'événement. (Photo : FC Hauterive).

Le FC Hauterive peut fêter sa promotion en 2e ligue régionale de football. Le club du Littoral a remporté jeudi soir le choc au sommet du groupe 2 de 3e ligue face au Landeron. En déplacement sur le terrain de l’Ancien stand, il a obtenu une victoire claire et nette, sur le score de 10-3. Même si, après cette rencontre, il reste trois matches à jouer et neuf points en jeu, Hauterive est en tête avec 54 points et ne peut désormais plus être rejoint. Le club assure mathématiquement son ascension. /jhi


 

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