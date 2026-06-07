Le FC Le Locle retrouve la 2e ligue

Le club de football de la Mère Commune évoluera à nouveau dans l’élite cantonale la saison ...
Le FC Le Locle retrouve la 2e ligue

Le club de football de la Mère Commune évoluera à nouveau dans l’élite cantonale la saison prochaine. Il s’est assuré la première place de son groupe de 3e ligue et une promotion ce dimanche.

Le FC Locle retrouvera la 2e ligue la saison prochaine. (photo  d'archives : Enrico Quaranta) Le FC Locle retrouvera la 2e ligue la saison prochaine. (photo  d'archives : Enrico Quaranta)

Le FC Le Locle est de retour en 2e ligue de football. Le club de la Mère Commune a fait match nul 2-2 ce dimanche face à Helvetia NE lors de l’avant-dernière journée de championnat. Un point qui suffit au bonheur des Loclois qui s’assurent la première place de leur groupe de 3e ligue. Avec quatre points d’avance sur le FC Val-de-Travers et un seul match à disputer, le FC Le Locle a l’assurance de retrouver l’élite cantonale deux ans après sa relégation. /gjo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

L'Algérie prolonge Petkovic juste avant le Mondial

L'Algérie prolonge Petkovic juste avant le Mondial

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 16:49

Le FC Kosova s'offre le doublé

Le FC Kosova s'offre le doublé

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 11:27

Volpato: Il est « temps de rentrer à la maison »

Volpato: Il est « temps de rentrer à la maison »

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 10:36

Bosna Neuchâtel renoue avec la victoire, Saint-Blaise s’effondre

Bosna Neuchâtel renoue avec la victoire, Saint-Blaise s’effondre

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 08:37

Articles les plus lus

L'Argentine et le Brésil s'imposent en amical

L'Argentine et le Brésil s'imposent en amical

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 06:59

Bosna Neuchâtel renoue avec la victoire, Saint-Blaise s’effondre

Bosna Neuchâtel renoue avec la victoire, Saint-Blaise s’effondre

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 08:37

Volpato: Il est « temps de rentrer à la maison »

Volpato: Il est « temps de rentrer à la maison »

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 10:36

Le FC Kosova s'offre le doublé

Le FC Kosova s'offre le doublé

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 11:27

« Nous devons nous ressaisir »: Xhaka tire la sonnette d'alarme

« Nous devons nous ressaisir »: Xhaka tire la sonnette d'alarme

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 00:39

L'Argentine et le Brésil s'imposent en amical

L'Argentine et le Brésil s'imposent en amical

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 06:59

Bosna Neuchâtel renoue avec la victoire, Saint-Blaise s’effondre

Bosna Neuchâtel renoue avec la victoire, Saint-Blaise s’effondre

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 08:37

Volpato: Il est « temps de rentrer à la maison »

Volpato: Il est « temps de rentrer à la maison »

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 10:36

Suisse - Australie: Amdouni remplace Embolo, Manzambi titulaire

Suisse - Australie: Amdouni remplace Embolo, Manzambi titulaire

Football    Actualisé le 06.06.2026 - 20:11

La Suisse termine sa préparation avec un nul contre l'Australie

La Suisse termine sa préparation avec un nul contre l'Australie

Football    Actualisé le 06.06.2026 - 23:16

« Nous devons nous ressaisir »: Xhaka tire la sonnette d'alarme

« Nous devons nous ressaisir »: Xhaka tire la sonnette d'alarme

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 00:39

L'Argentine et le Brésil s'imposent en amical

L'Argentine et le Brésil s'imposent en amical

Football    Actualisé le 07.06.2026 - 06:59