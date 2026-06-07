Le FC Le Locle retrouve la 2e ligue

Le FC Le Locle est de retour en 2e ligue de football. Le club de la Mère Commune a fait match nul 2-2 ce dimanche face à Helvetia NE lors de l’avant-dernière journée de championnat. Un point qui suffit au bonheur des Loclois qui s’assurent la première place de leur groupe de 3e ligue. Avec quatre points d’avance sur le FC Val-de-Travers et un seul match à disputer, le FC Le Locle a l’assurance de retrouver l’élite cantonale deux ans après sa relégation. /gjo