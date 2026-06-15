Un vent nouveau souffle sur Xamax

Le club reste le même, mais les visages ont changé. Ce lundi, les joueurs de Neuchâtel Xamax ont repris le chemin de l'entraînement en vue du prochain exercice de Challenge League. Avant de diriger sa première séance à la tête des « rouge et noir », Bruno Berner s'est présenté à la presse aux côtés du président Jeff Collet.

L'occasion de faire connaissance avec le technicien zurichois, qui ne cache pas son enthousiasme au moment d'entamer cette nouvelle aventure. « Je suis très excité, très content de commencer avec l'équipe », confie l'ancien international suisse.

À 48 ans, Bruno Berner arrive à la Maladière avec l'ambition de bâtir sur le potentiel existant et de redonner un nouvel élan au club. Conscient du poids de l'histoire xamaxienne, il souhaite toutefois se tourner vers l'avenir. « Toute la Suisse connaît Xamax. Le potentiel est là », estime-t-il. C'est précisément cette marge de progression qui l'a convaincu de relever le défi. « J'ai vraiment senti qu'on peut faire quelque chose de spécial ces prochaines saisons. »

Au-delà des considérations sportives, Bruno Berner a peut-être aussi été influencé par son épouse, originaire du canton de Neuchâtel pour signer à Xamax.