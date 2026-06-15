Un vent nouveau souffle sur Xamax

Efficacité et surperformance. Voilà les maîtres-mots qui guideront Neuchâtel Xamax la saison ...
Un vent nouveau souffle sur Xamax

Efficacité et surperformance. Voilà les maîtres-mots qui guideront Neuchâtel Xamax la saison prochaine en Challenge League. Les footballeurs « rouge et noir » ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce lundi pour lancer leur préparation estivale sous les ordres de leur nouvel entraîneur, Bruno Berner.

Les « rouge et noir » ont lancé leur préparation estivale ce lundi à Pierre-à-Bot. Les « rouge et noir » ont lancé leur préparation estivale ce lundi à Pierre-à-Bot.

Le club reste le même, mais les visages ont changé. Ce lundi, les joueurs de Neuchâtel Xamax ont repris le chemin de l'entraînement en vue du prochain exercice de Challenge League. Avant de diriger sa première séance à la tête des « rouge et noir », Bruno Berner s'est présenté à la presse aux côtés du président Jeff Collet.

L'occasion de faire connaissance avec le technicien zurichois, qui ne cache pas son enthousiasme au moment d'entamer cette nouvelle aventure. « Je suis très excité, très content de commencer avec l'équipe », confie l'ancien international suisse.

À 48 ans, Bruno Berner arrive à la Maladière avec l'ambition de bâtir sur le potentiel existant et de redonner un nouvel élan au club. Conscient du poids de l'histoire xamaxienne, il souhaite toutefois se tourner vers l'avenir. « Toute la Suisse connaît Xamax. Le potentiel est là », estime-t-il. C'est précisément cette marge de progression qui l'a convaincu de relever le défi. « J'ai vraiment senti qu'on peut faire quelque chose de spécial ces prochaines saisons. »

Au-delà des considérations sportives, Bruno Berner a peut-être aussi été influencé par son épouse, originaire du canton de Neuchâtel pour signer à Xamax. 

Bruno Berner : « J'aime bien ce défi. »

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Après plusieurs saisons sans véritable émotion pour les supporters neuchâtelois, Jeff Collet espère que l'arrivée de Bruno Berner apportera un nouvel élan à la Maladière. Le président xamaxien explique avoir porté son choix sur le Zurichois en raison de son parcours et de son expérience.

« Il possède une véritable expérience internationale. Il a aussi prouvé sa valeur à Kriens, où il a réalisé un travail fantastique avec des moyens limités », souligne Jeff Collet. C'est ce « package global » qui a convaincu le président des « rouge et noir » de confier l'équipe à l'ancien coach et joueur de Grasshopper.

Bruno Berner et Jeff Collet ont répondu aux questions des journalistes lundi matin, avant le lancement de la préparation estivale. Bruno Berner et Jeff Collet ont répondu aux questions des journalistes lundi matin, avant le lancement de la préparation estivale.

Jeff Collet : « Bruno Berner a quand même une carrière assez incroyable. »

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En parallèle des examens médicaux, une partie de l’effectif a pris part à une première séance sur le terrain de Pierre-à-Bot. En raison de travaux sur l’éclairage de la Maladière, les « rouge et noir » ont dû se délocaliser pour cette reprise. 

Côté effectif, Jeff Collet confirme que quatre à cinq joueurs doivent encore rejoindre Neuchâtel Xamax d’ici la fin du mercato. 

Pour l’heure, le club a déjà enregistré six arrivées. Cinq recrues débarquent de Promotion League, à l’image de Mathis Dind. Le latéral droit de 17 ans, arrivé du FC Bulle, a vécu une première journée sereine sous ses nouvelles couleurs. « J’étais à l’aise avec les autres de l’équipe. Et puis, avec le soleil, ça fait du bien. Tout s’est bien passé », explique le jeune Fribourgeois.

Son premier contact avec Bruno Berner s’est lui aussi déroulé dans une atmosphère positive. « Il a été super sympa. Il nous a dit qu’aujourd’hui, ça allait être un peu tranquille », raconte Mathis Dind. Une reprise progressive, puisque l’effectif est encore partagé entre examens physiques et travail sur le terrain. La véritable reprise collective est prévue mercredi.

Mathis Dind : « J'étais vraiment plutôt détendu. »

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À l’approche de la nouvelle saison, les fans de Xamax attendent désormais de voir si ce nouveau souffle se confirmera sur le terrain. Premier élément de réponse dès la reprise du championnat de Challenge League, prévue le week-end du 24 au 26 juillet. /yca

Le point sur ce début de préparation :

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L’effectif neuchâtelois au 15.06.2026 

Entraineur : Bruno Berner

Assistant : Sébastien Fontbonne

Gardiens : Edin Omeragić, Anthony Mossi

Défenseurs : Léon Bergsma, Jonathan Fontana, Shiloh Reinhard, Léo Seydoux, Ismaël Sidibé, Mickaël Facchinetti, Mathis Dind (FC Bulle), Modibo Camara (FC Bienne)
Milieux de terrain : Eris Abedini, Altin Azemi, Romain Bayard, Diogo Carraco, Gonçalo Sacramento, Elmedin Zahaj, Liridon Mulaj, Nathan Garcia (FC Stade Lausanne Ouchy), Yuri Peverelli (prêt FC Lugano), Badara Diomandé (Stade Nyonnais)
Attaquants : Vincent Nvendo, Francesco Lentini, Yanis Lüthi (prêt BSC Young Boys)
(Ndlr : les nouveaux arrivants sont soulignés.)


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Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

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