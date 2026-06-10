Badara Diomandé signe à Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax annonce l’arrivée d’un nouveau joueur. Ce mercredi, le club de Challenge League a officialisé la venue à la Maladière de Badara Diomandé. La durée de l’entente entre les deux parties n’a pas été précisée.

Le milieu de terrain de 28 ans a été formé à l’US Boulogne, en France. Il est ensuite passé par la première équipe du club du Pas-de-Calais en 2019. Après deux saisons, il a été prêté à la Jeunesse Esch, au Luxembourg, avant de disputer une nouvelle saison sous les couleurs de Boulogne. En 2023, il a rejoint Thonon Evian Grand Genève FC, en National 2, avant de s’engager avec le FC Stade Nyonnais en juillet 2024. Chez les pensionnaires de Colovray, Badara Diomandé a disputé 41 matchs et inscrit 4 buts.

Badara Diomandé est le sixième joueur engagé par Neuchâtel Xamax lors de ce mercato. Auparavant, les « rouge et noir » avaient annoncé les arrivées de Mathis Dind (défenseur latéral), Modibo Camara (défenseur central), Nathan Garcia (milieu offensif), Yuri Peverelli (milieu) et Yanis Lüthi (attaquant). /comm-yca