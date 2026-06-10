Badara Diomandé signe à Neuchâtel Xamax

Le club de Challenge League a annoncé, mercredi, la signature du milieu de terrain de 28 ans ...
Badara Diomandé signe à Neuchâtel Xamax

Le club de Challenge League a annoncé, mercredi, la signature du milieu de terrain de 28 ans. Badara Diomandé rejoint les « rouge et noir » en provenance du Stade Nyonnais.

Badara Diomandé arrive à Neuchâtel Xamax en provenance du Stade Nyonnais. (Photo : Neuchâtel Xamax) Badara Diomandé arrive à Neuchâtel Xamax en provenance du Stade Nyonnais. (Photo : Neuchâtel Xamax)

Neuchâtel Xamax annonce l’arrivée d’un nouveau joueur. Ce mercredi, le club de Challenge League a officialisé la venue à la Maladière de Badara Diomandé. La durée de l’entente entre les deux parties n’a pas été précisée.

Le milieu de terrain de 28 ans a été formé à l’US Boulogne, en France. Il est ensuite passé par la première équipe du club du Pas-de-Calais en 2019. Après deux saisons, il a été prêté à la Jeunesse Esch, au Luxembourg, avant de disputer une nouvelle saison sous les couleurs de Boulogne. En 2023, il a rejoint Thonon Evian Grand Genève FC, en National 2, avant de s’engager avec le FC Stade Nyonnais en juillet 2024. Chez les pensionnaires de Colovray, Badara Diomandé a disputé 41 matchs et inscrit 4 buts. 

Badara Diomandé est le sixième joueur engagé par Neuchâtel Xamax lors de ce mercato. Auparavant, les « rouge et noir » avaient annoncé les arrivées de Mathis Dind (défenseur latéral), Modibo Camara (défenseur central), Nathan Garcia (milieu offensif), Yuri Peverelli (milieu) et Yanis Lüthi (attaquant). /comm-yca


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

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