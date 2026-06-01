Le FCC « a été à la merci d’agents de joueurs »

À la recherche d’un nouveau coach

La mission intérimaire de l’entraîneur Christophe Caschili, qui a repris l’équipe il y a un mois, se termine. Antonio Baldi qui avait cédé son tablier pour des raisons personnelles ne pourra pas reprendre l’équipe, précise Daniele Raffaele. Le FCC cherche donc un nouveau coach. « Des discussions sont en cours », ajoute-t-il.

Le club enregistre l’arrivée d’un directeur sportif en la personne de Patrice Zengue. « Nous souhaitons aussi renforcer le comité pour améliorer la solidité financière du club », ajoute Daniele Raffaele.





La volonté de toujours travailler avec des jeunes

« C’est dans notre ADN, en tout cas depuis que je suis président, de travailler avec des jeunes. Au niveau de notre formation, il y a un énorme travail à faire. Notre premier objectif, c’est d’avoir des équipes en Youth League en C, B et A », explique Daniele Raffaele.