Le FCC « a été à la merci d’agents de joueurs »

Le FC La Chaux-de-Fonds s’est sauvé sur le gong en 1re Ligue de football. À l’heure du bilan, le président Daniele Raffaele ne veut plus revivre une telle saison faite de départs et d’arrivées et annonce l’engagement d’un directeur sportif.
Gros ouf de soulagement au FC La Chaux-de-Fonds. Le club de football de la Métropole horlogère a assuré son maintien en 1re Ligue samedi soir au terme de la dernière journée de championnat. Les exercices se suivent et se ressemblent au FCC : une demi-saison médiocre, une autre meilleure. Il y a souvent beaucoup de changement de joueurs durant l’hiver et d’entraîneurs en cours de saison. « Il y avait pourtant une volonté de stabilité, mais on s’est très vite rendu compte qu’on était à la merci d’agents de joueurs. Premièrement, ils ne sont pas gratuits et deuxièmement ces agents ne vous apportent pas forcément des joueurs qui s’identifient au club. Lors du premier tour, on a vu l’arrivée de joueurs étrangers qui n’ont malheureusement pas rempli nos attentes et c’est la raison pour laquelle on s’est séparé de quatre éléments sur les cinq engagés. Voilà pourquoi tous ces changements cette saison », explique le président du FC La Chaux-de-Fonds, Daniele Raffaele.
Daniele Raffaele : « On tourne, juniors compris, avec un budget d’environ 300'000 francs. C’est l’un des plus petits de la ligue. »
À la recherche d’un nouveau coach
La mission intérimaire de l’entraîneur Christophe Caschili, qui a repris l’équipe il y a un mois, se termine. Antonio Baldi qui avait cédé son tablier pour des raisons personnelles ne pourra pas reprendre l’équipe, précise Daniele Raffaele. Le FCC cherche donc un nouveau coach. « Des discussions sont en cours », ajoute-t-il.
Le club enregistre l’arrivée d’un directeur sportif en la personne de Patrice Zengue. « Nous souhaitons aussi renforcer le comité pour améliorer la solidité financière du club », ajoute Daniele Raffaele.
La volonté de toujours travailler avec des jeunes
« C’est dans notre ADN, en tout cas depuis que je suis président, de travailler avec des jeunes. Au niveau de notre formation, il y a un énorme travail à faire. Notre premier objectif, c’est d’avoir des équipes en Youth League en C, B et A », explique Daniele Raffaele.
« Chaque année, entre trois et quatre jeunes de nos Inters A intègrent la première équipe et on va continuer dans ce sens-là. »
Et le président de conclure : « Comme le FC Thoune cette saison en Super League, en travaillant de manière intelligente, avec un groupe et non pas des individualités, on peut atteindre des objectifs. » /jpp