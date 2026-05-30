Le FC La Chaux-de-Fonds se maintient en 1re Ligue de football… grâce à La Sarraz-Eclépens. Les joueurs de Christophe Caschili ont perdu 3-1 contre du FC Amical Saint-Prex samedi après-midi. Le FCC qui avait pourtant ouvert le score à la 34e minute de jeu par Owe Ituku Bonyanga. Mais le 2e du classement est revenu au score et a passé l’épaule en seconde mi-temps. Une défaite sans conséquence pour l’équipe chaux-de-fonnière puisque son poursuivant au classement, le FC La Sarraz-Eclépens, s’est fait baffer par le nouveau champion Servette M21 sur le score de 5-0. Au classement, c’est donc le statu quo : le FCC termine la saison au 14e rang, juste au-dessus de la barre.

Pour son dernier match, le FC Coffrane s’est, lui aussi, incliné 3-1 devant le Lancy FC. La seule réussite vaudruzienne a été marquée par Ismael Santos. Coffrane termine au 12e rang du classement. /lgn