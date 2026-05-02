Antonio Baldi en retrait au FC La Chaux-de-Fonds

Antonio Baldi se retire provisoirement. L’entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds ne dirigera plus son équipe jusqu’au terme de l’exercice, en 1re Ligue de football. Antonio Baldi a pris cette décision avec effet immédiat, d’un commun accord avec le comité, pour des motifs d’ordre privé. Christophe Caschili assurera l’intérim jusqu’au terme de la saison. Le coach français est bien connu à La Charrière. Il avait déjà entraîné le FCC durant quatre ans, de 2014 à 2018. Sous sa direction, le club chaux-de-fonnier était grimpé de la 2e ligue interrégionale à la Promotion League.

Quant à Antonio Baldi, il reviendra peut-être à la barre pour la prochaine saison. C’est ce que nous a assuré le président Daniele Raffaele. /mne