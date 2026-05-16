Un bilan « mitigé » pour Neuchâtel Xamax

La Coupe de Suisse comme satisfaction

L’un des points forts de cette saison de Neuchâtel Xamax restera le quart de finale de Coupe de Suisse disputé face à Yverdon à la Maladière en début d’année. Une rencontre finalement perdue 2-1 par les locaux. « Ça a été un point positif de l’année. Passer en demi-finale aurait été exceptionnel, mais on se satisfait de ce quart de finale », note Jeff Collet.





Ambition podium

Cette saison a aussi été marquée par des mouvements à Neuchâtel Xamax. Le club a notamment vu Fabio Saiz et Yoan Epitaux, deux joueurs formés au club, quitter la « maison » xamaxienne. Autre changement, le coach Anthony Braizat n’a pas été prolongé au terme de cet exercice. C’est Bruno Berner, le nouvel entraîneur, qui reprendra l’équipe dès la reprise estivale. Mais avec quel objectif ? « Notre but est d’être sur le podium, voire plus haut si possible. Pas forcément de monter, mais de se battre avec les meilleurs », répond Jeff Collet.