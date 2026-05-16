Un bilan « mitigé » pour Neuchâtel Xamax

Le club « rouge et noir » a terminé sa saison de Challenge League de football à la 5e place du classement. Le propriétaire du club, Jeff Collet, revient sur cet exercice 2025-2026 et se projette déjà vers l’avenir.
L’heure est au bilan pour Neuchâtel Xamax. Le club de la Maladière a conclu sa saison de Challenge League de football par une défaite vendredi soir sur la pelouse du Stade Lausanne Ouchy. Après cette déconvenue, la formation « rouge et noir » termine son exercice à la 5e place. « On a atteint notre objectif de terminer dans la première moitié du classement. Mais on aurait aussi pu espérer une 3e ou une 4e place », explique le président de Neuchâtel Xamax, Jeff Collet, au moment de revenir sur cette saison.
Jeff Collet : « Le bilan est mitigé. Cette 5e place n’est pas une catastrophe, mais on ne saute pas de joie non plus. »
Lorsque l’on se plonge dans les chiffres, la saison de Neuchâtel Xamax est « équilibrée ». En 36 matches de championnat, les « rouge et noir » ont remporté 14 rencontres, en ont perdu 15 et ont partagé l’enjeu à 7 reprises. Le club de la Maladière a également inscrit 55 buts et en a encaissé 56. Reste qu’avec 49 points engrangés en 36 journées, Neuchâtel Xamax termine cet exercice dans la moyenne haute de ses dernières saisons de Challenge League à égalité avec la saison 23-24 et juste derrière l’exercice 21-22 (50 points). « Les points c’est une chose, mais ce qui me déçoit c’est qu’on a été assez vite largué par les premiers », regrette Jean-François Collet.
« Ce qui me déçoit, c’est de ne pas avoir pu régater avec les meilleures équipes. »
La Coupe de Suisse comme satisfaction
L’un des points forts de cette saison de Neuchâtel Xamax restera le quart de finale de Coupe de Suisse disputé face à Yverdon à la Maladière en début d’année. Une rencontre finalement perdue 2-1 par les locaux. « Ça a été un point positif de l’année. Passer en demi-finale aurait été exceptionnel, mais on se satisfait de ce quart de finale », note Jeff Collet.
Ambition podium
Cette saison a aussi été marquée par des mouvements à Neuchâtel Xamax. Le club a notamment vu Fabio Saiz et Yoan Epitaux, deux joueurs formés au club, quitter la « maison » xamaxienne. Autre changement, le coach Anthony Braizat n’a pas été prolongé au terme de cet exercice. C’est Bruno Berner, le nouvel entraîneur, qui reprendra l’équipe dès la reprise estivale. Mais avec quel objectif ? « Notre but est d’être sur le podium, voire plus haut si possible. Pas forcément de monter, mais de se battre avec les meilleurs », répond Jeff Collet.
« Notre objectif dès la saison prochaine est de se battre pour les premières places, devenir une équipe de référence en Challenge League. »
Selon Jeff Collet, ces objectifs en hausse ne doivent pas forcément passer par une augmentation de budget. « Je pense que ces dernières années, le problème n’était pas le budget, mais la qualité de travail », explique-t-il. « Avec le budget que nous avons, nous sommes en mesure de régater avec les meilleurs », assure le président. /gjo