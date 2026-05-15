Pas de point pour Neuchâtel Xamax à Lausanne
Les protégés d’Anthony Braizat se sont inclinés 2 - 1 vendredi face au Stade Lausanne Ouchy ...
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