Pas de point pour Neuchâtel Xamax à Lausanne

Les protégés d’Anthony Braizat se sont inclinés 2 - 1 vendredi face au Stade Lausanne Ouchy ...
Pas de point pour Neuchâtel Xamax à Lausanne

Les protégés d’Anthony Braizat se sont inclinés 2 - 1 vendredi face au Stade Lausanne Ouchy lors de l’ultime journée de Challenge League.

Xamax, Yoan Epitaux . (photo : Bertrand Pfaff) Xamax, Yoan Epitaux . (photo : Bertrand Pfaff)

Fin de saison sur une défaite pour Neuchâtel Xamax. Les Xamaxiens ont été battus 2-1 vendredi soir sur la pelouse du Stade Lausanne Ouchy à la Pontaise, lors de la 36e et dernière journée de Challenge League. Développement suit.


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