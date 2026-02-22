Vaduz trop fort pour Xamax

Neuchâtel Xamax s’est logiquement incliné 1-0 sur la pelouse de Vaduz dimanche après-midi. ...
Vaduz trop fort pour Xamax

Neuchâtel Xamax s’est logiquement incliné 1-0 sur la pelouse de Vaduz dimanche après-midi. Les « rouge et noir » n’ont pas tenu le choc face au leader de Challenge League de football.

Gonçalo Sacramento est un Xamaxien pure souche. (Photo : Neuchâtel Xamax). Gonçalo Sacramento est un Xamaxien pure souche. (Photo : Neuchâtel Xamax).

Pas d’exploit pour Neuchâtel Xamax. Les hommes d’Anthony Braizat ont subi la loi de Vaduz 1-0 dimanche après-midi. Face au leader de Challenge League de football, les « rouge et noir » n’ont pas réussi à poursuivre leur série positive en championnat.

Développement suit.


 

Actualités suivantes

« Xamax et la ville de Neuchâtel méritent plus »

« Xamax et la ville de Neuchâtel méritent plus »

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 10:30

Tenu en échec par Saint-Gall, Servette continue de patiner

Tenu en échec par Saint-Gall, Servette continue de patiner

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 20:09

Monaco s'impose chez le leader de Ligue 1 avec un but de Zakaria

Monaco s'impose chez le leader de Ligue 1 avec un but de Zakaria

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 19:37

Le FCC repart du bon pied

Le FCC repart du bon pied

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 18:15

Articles les plus lus

L'heure de la dernière chance pour Servette

L'heure de la dernière chance pour Servette

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 04:09

Le FCC repart du bon pied

Le FCC repart du bon pied

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 18:15

Monaco s'impose chez le leader de Ligue 1 avec un but de Zakaria

Monaco s'impose chez le leader de Ligue 1 avec un but de Zakaria

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 19:37

Tenu en échec par Saint-Gall, Servette continue de patiner

Tenu en échec par Saint-Gall, Servette continue de patiner

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 20:09

Conference League: Lausanne s'en sort bien à Olomouc

Conference League: Lausanne s'en sort bien à Olomouc

Football    Actualisé le 19.02.2026 - 20:55

L'heure de la dernière chance pour Servette

L'heure de la dernière chance pour Servette

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 04:09

Le FCC repart du bon pied

Le FCC repart du bon pied

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 18:15

Monaco s'impose chez le leader de Ligue 1 avec un but de Zakaria

Monaco s'impose chez le leader de Ligue 1 avec un but de Zakaria

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 19:37

Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille

Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille

Football    Actualisé le 19.02.2026 - 00:11

CL: Lausanne-Sport pour sauver l'honneur suisse

CL: Lausanne-Sport pour sauver l'honneur suisse

Football    Actualisé le 19.02.2026 - 04:38

Conference League: Lausanne s'en sort bien à Olomouc

Conference League: Lausanne s'en sort bien à Olomouc

Football    Actualisé le 19.02.2026 - 20:55

L'heure de la dernière chance pour Servette

L'heure de la dernière chance pour Servette

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 04:09