Xamax finit par craquer à Vaduz

Neuchâtel Xamax a été battu 1-0 sur la pelouse de Vaduz vendredi en Challenge League de football
Xamax finit par craquer à Vaduz

Neuchâtel Xamax a été battu 1-0 sur la pelouse de Vaduz vendredi en Challenge League de football

Neuchâtel Xamax. (photo : Bertrand Pfaff) Neuchâtel Xamax. (photo : Bertrand Pfaff)

Cruelle défaite pour Neuchâtel Xamax. Les "rouge et noir" ont perdu 1-0 sur le terrain du leader de Challenge League, Vaduz, vendredi soir. Ils ont encaissé le seul but de la rencontre à la 95e minute de jeu.  


 

