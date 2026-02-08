Neuchâtel Xamax se rachète devant son public

Neuchâtel Xamax s’offre une victoire devant son public en battant 3-0 dimanche après-midi le Stade Lausanne-Ouchy. Les « rouge et noir » restent 5e au classement avec 28 points, mais se rapprochent de leurs adversaires du jour qui les précèdent désormais de 4 points. Développements suivent. /jsc