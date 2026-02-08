Neuchâtel Xamax se rachète devant son public

Neuchâtel Xamax s’impose contre le Stade Lausanne-Ouchy 3-0 dimanche après-midi à la Maladière ...
Neuchâtel Xamax se rachète devant son public

Neuchâtel Xamax s’impose contre le Stade Lausanne-Ouchy 3-0 dimanche après-midi à la Maladière.

Shkelqim Demhasaj de Xamax (Photo : Georges Henz) Shkelqim Demhasaj de Xamax (Photo : Georges Henz)

Neuchâtel Xamax s’offre une victoire devant son public en battant 3-0 dimanche après-midi le Stade Lausanne-Ouchy. Les « rouge et noir » restent 5e au classement avec 28 points, mais se rapprochent de leurs adversaires du jour qui les précèdent désormais de 4 points. Développements suivent. /jsc


 

Actualités suivantes

Super League: un sixième succès de suite pour le leader Thoune

Super League: un sixième succès de suite pour le leader Thoune

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 16:05

Les Xamaxiens restent concentrés sur le football

Les Xamaxiens restent concentrés sur le football

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 11:00

Servette reçoit Thoune, promu et leader de Super League

Servette reçoit Thoune, promu et leader de Super League

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 04:07

Young Boys perd deux points sur la pelouse de Grasshopper

Young Boys perd deux points sur la pelouse de Grasshopper

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 22:41

Articles les plus lus

Tenu en échec par Lucerne, Sion fait du surplace en Super League

Tenu en échec par Lucerne, Sion fait du surplace en Super League

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 20:13

Young Boys perd deux points sur la pelouse de Grasshopper

Young Boys perd deux points sur la pelouse de Grasshopper

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 22:41

Servette reçoit Thoune, promu et leader de Super League

Servette reçoit Thoune, promu et leader de Super League

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 04:07

Les Xamaxiens restent concentrés sur le football

Les Xamaxiens restent concentrés sur le football

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 11:00

Privé de Xhaka, Sunderland subit la loi d'Arsenal

Privé de Xhaka, Sunderland subit la loi d'Arsenal

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 18:20

Tenu en échec par Lucerne, Sion fait du surplace en Super League

Tenu en échec par Lucerne, Sion fait du surplace en Super League

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 20:13

Young Boys perd deux points sur la pelouse de Grasshopper

Young Boys perd deux points sur la pelouse de Grasshopper

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 22:41

Servette reçoit Thoune, promu et leader de Super League

Servette reçoit Thoune, promu et leader de Super League

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 04:07

Sion accueille à nouveau Lucerne en Super League

Sion accueille à nouveau Lucerne en Super League

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 04:06

Dortmund met la pression sur le Bayern, Manzambi voit rouge

Dortmund met la pression sur le Bayern, Manzambi voit rouge

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 17:47

Privé de Xhaka, Sunderland subit la loi d'Arsenal

Privé de Xhaka, Sunderland subit la loi d'Arsenal

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 18:20

Tenu en échec par Lucerne, Sion fait du surplace en Super League

Tenu en échec par Lucerne, Sion fait du surplace en Super League

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 20:13