Neuchâtel Xamax s’offre une victoire devant son public en battant 3-0 dimanche après-midi le Stade Lausanne-Ouchy. Les « rouge et noir » restent 5e au classement avec 28 points, mais se rapprochent de leurs adversaires du jour qui les précèdent désormais de 4 points. Développements suivent. /jsc
Neuchâtel Xamax se rachète devant son public
Neuchâtel Xamax s’impose contre le Stade Lausanne-Ouchy 3-0 dimanche après-midi à la Maladière ...
RTN
