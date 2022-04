Neuchâtel Xamax renoue avec la victoire

Neuchâtel Xamax sait encore gagner. Il s’en est souvenu ce vendredi en s’offrant le scalp de Thoune un peu plus d’un mois après son dernier succès… face à Thoune justement. Les footballeurs « rouge et noir » ont dominé les Bernois 4-1 à la Maladière à Neuchâtel dans le championnat de Challenge League. Ces trois points font le plus grand bien à la troupe d’Andrea Binotto qui restait sur trois revers et un nul au cours des quatre derniers matches. Xamax en profite pour revenir provisoirement à hauteur du 6e rang de Stade Lausanne-Ouchy au classement et à trois longueurs de la 5e place de son adversaire du soir.





Onze minutes de folie

Les locaux ont su enflammer le début de rencontre pour prendre les devants, le large et se mettre à l’abri. Le buteur maison Raphaël Nuzzolo a ouvert la marque à la 11e sur penalty. Il a récidivé 11’ plus tard, toujours sur penalty et à chaque fois suite à des fautes du gardien oberlandais. Entre-temps, son compère de l’attaque neuchâteloise Henri Koide y est aussi allé de son but à la 20e. De quoi mettre sur orbite des Xamaxiens décomplexés et ultra réalistes (trois buts en cinq tirs cadrés) et déboussoler des Thounois restant sur quatre victoires de rang.





Une leçon de réalisme

Les joueurs d’Andrea Binotto ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Max Veloso a pu saler un peu plus l’addition à la 56e après avoir trouvé le poteau adverse à deux reprises. Six tirs cadrés en moins d’une heure de jeu pour quatre buts, c’est ce qu’on appelle une efficacité redoutable ou une leçon de réalisme, c’est selon. La réduction de l’écart des Bernois à la 73e aura à peine gâché le bonheur des près de 3'000 spectateurs de la Maladière, mais n’aura en rien remis en question le succès xamaxien. /dpi-msc