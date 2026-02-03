Neuchâtel Xamax se défend face à la SFL

Neuchâtel Xamax avait prévenu la SFL. C’est ce qui ressort d’un communiqué diffusé ce mardi par le club « rouge et noir ». Pour rappel, la Swiss Football League a pris position lundi après le match de Challenge League de football entre Bellinzone et Xamax lors duquel les Neuchâtelois n’avaient aligné que des juniors. L’instance a notamment estimé dans son texte que ce choix, qui a beaucoup fait parlé, « représentait une menace pour l’intégrité de la compétition. »

Au lendemain de cette annonce, le club de la Maladière a donc réagi. Il explique que « la décision d’aligner un effectif composé exclusivement de joueurs M-21 à Bellinzone répondait à un objectif sportif précis, soit celui de préserver l’équipe en vue du quart de finale de Coupe de Suisse contre Yverdon Sport, programmé ce mardi. »

Discussions en amont

Le club « rouge et noir » précise également « qu’il y a deux semaines, le président de Neuchâtel Xamax a informé le CEO et le COO de la SFL de ses intentions. À aucun moment cette démarche n’a été contestée, d’autant qu’elle s’inscrivait pleinement dans la volonté affichée par la SFL de promouvoir les jeunes joueurs suisses M-21. Il est donc particulièrement surprenant de lire que ce choix représenterait, selon la ligue, une menace pour l’intégrité de la compétition. »

Neuchâtel Xamax ajoute encore qu’il avait « avait alerté la SFL à plusieurs reprises, notamment par un courrier officiel en mars 2025, sur les risques et les problématiques inhérents au règlement actuel sur la promotion de la formation. » Le club de la Maladière « avait alors explicitement souligné le risque d’un impact sur la régularité du championnat. En dépit de ces avertissements, la SFL a choisi de maintenir son règlement en l’état », précise le texte. « Il est dès lors pour le moins paradoxal de mettre en cause à présent Neuchâtel Xamax, qui n’a fait qu’agir dans le respect des règles que la SFL a elle-même validées et promues », précise encore le texte.

Pour conclure, Neuchâtel Xamax dit comprendre le mécontentement exprimé par certains clubs. Toutefois, il souligne « qu’une éventuelle atteinte à l’intégrité du championnat découle du règlement lui-même, et non des agissements des clubs. Si la SFL avait pris en considération les alertes formulées la saison dernière par le club rouge et noir, elle ne serait pas confrontée à cette situation aujourd’hui », conclut le communiqué. /comm-gjo