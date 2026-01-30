Neuchâtel Xamax se repose sur ses jeunes

Les « rouge et noir » se déplacent à Bellinzone vendredi en Challenge League de football. Face à la lanterne rouge, le club a décidé d’envoyer une équipe essentiellement formée de joueurs de M19. L’idée est de préserver les cadres pour le match de Coupe de Suisse mardi face à Yverdon.
Un coup de poker pour Neuchâtel Xamax. Les « rouge et noir » se rendent à Bellinzone ce vendredi soir en Challenge League de football. Un match face à la lanterne rouge pour lequel un choix important a été fait par la direction du club et l’entraîneur Anthony Braizat, celui de préserver l’équipe type et de la remplacer par des jeunes joueurs de la rotation ainsi que des moins de 19 ans. « On a voulu reposer nos cadres afin qu’ils soient frais mardi [pour le match de Coupe de Suisse face à Yverdon] et leur éviter un long déplacement. Depuis quelques jours, on a coupé le groupe en deux, car tout le monde connaît l’enjeu de la coupe », explique le technicien de la Maladière.
Anthony Braizat : « On fera confiance à nos jeunes joueurs. »
Les jeunes dans le grand bain
Le technicien de la Maladière a bien conscience que ce match au Tessin sera particulier, voire difficile pour ces juniors du club. Mais pour le coach « rouge et noir », c’est aussi une opportunité pour eux : « C’est une chance de montrer le niveau de l’académie. A eux de montrer leurs qualités », estime Anthony Braizat.
« Ça va leur permettre de toucher au monde professionnel. »
Cette rencontre entre Neuchâtel Xamax et Bellinzone est programmée ce vendredi à 19h30. Un match que vous pourrez suivre sur RTN dès 19h15. /cbs