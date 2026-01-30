Neuchâtel Xamax se repose sur ses jeunes

Un coup de poker pour Neuchâtel Xamax. Les « rouge et noir » se rendent à Bellinzone ce vendredi soir en Challenge League de football. Un match face à la lanterne rouge pour lequel un choix important a été fait par la direction du club et l’entraîneur Anthony Braizat, celui de préserver l’équipe type et de la remplacer par des jeunes joueurs de la rotation ainsi que des moins de 19 ans. « On a voulu reposer nos cadres afin qu’ils soient frais mardi [pour le match de Coupe de Suisse face à Yverdon] et leur éviter un long déplacement. Depuis quelques jours, on a coupé le groupe en deux, car tout le monde connaît l’enjeu de la coupe », explique le technicien de la Maladière.