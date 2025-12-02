Neuchâtel Xamax veut vibrer en Coupe de Suisse

Les « rouge et noir » se déplacent pour affronter le Stade Nyonnais ce mardi soir à 19h30 en huitième de finale de la Coupe de Suisse de football. L’occasion de rallier les quarts de finale, une première depuis 15 ans.
C’est peut-être le match qui va rappeler de bons souvenirs aux supporters de Neuchâtel Xamax. Ce mardi soir, les hommes d’Anthony Braizat se déplacent à Colovray pour y affronter le Stade Nyonnais, en huitième de finale de la Coupe de Suisse de football. Les Neuchâtelois n'avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis la saison 2019-2020. Et pour une qualification en quarts de finale, envisageable sur le papier ce mardi soir, il faut remonter 15 ans en arrière et la saison 2010-2011 pour en retrouver trace.
Alors certes, Xamax est tombé contre deux clubs de 2e ligue lors des deux premiers tours de cette saison. Sans oublier cette frayeur d’entrée face au FC Diaspora et la victoire arrachée dans les arrêts de jeu. « C’est ça la Coupe, c’est ce que je disais aux joueurs : chaque match est difficile, et à chaque match, les équipes sont mises à zéro. On doit se dire que ça va se jouer dans la tête », détaille Jean-François Collet. Le président du club a d’ailleurs vécu une finale de Coupe de Suisse en 2009, lorsqu’il était encore à Lausanne Sport. « Ce sont des matches comme cela qui nous ont permis d’y arriver. C’était peut-être les matches contre les équipes de notre niveau qui ont été les plus compliqués. Et jouer contre une équipe de Super League, c’est finalement un match où on n’a rien à perdre et c’est beaucoup plus facile. »
Jean-François Collet : « Quand vous passez en quarts de finale, tout est possible. »
Mais avant de rêver de quart de finale, « il faut déjà gagner à Nyon et ça ne sera pas facile » relève Jean-François Collet. Stade Nyonnais est une bonne équipe notamment sur son terrain de Colovray. Et les derniers résultats des Vaudois, sixièmes de Challenge League, trahissent une bonne forme. Par exemple : la défaite « seulement » 1-0 contre Vaduz, leader du classement, le week-end dernier, et la victoire 1-0 contre le deuxième Aarau il y a 10 jours. Sans oublier que pour arriver en huitième de finale de la Coupe de Suisse, Stade Nyonnais a sorti le FC Zurich aux tirs au but. Et Jean-François Collet le sait bien : « C’est une équipe qui a de la qualité, et de bons jeunes joueurs, qui courent beaucoup. Après de notre côté, on a quand même un effectif qui devrait faire la différence. » A Xamax maintenant de prouver sur le terrain qu’il mérite de poursuivre l’aventure de la Coupe de Suisse, une compétition qui n’y jamais réussi au club dans son histoire.
« Je suis confiant ! Je suis aussi conscient que ça sera difficile. »
Neuchâtel Xamax se déplace donc ce mardi soir pour affronter le Stade Nyonnais à 19h30. Une rencontre à suivre sur RTN dès 19h15. /swe