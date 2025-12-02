Neuchâtel Xamax veut vibrer en Coupe de Suisse

C’est peut-être le match qui va rappeler de bons souvenirs aux supporters de Neuchâtel Xamax. Ce mardi soir, les hommes d’Anthony Braizat se déplacent à Colovray pour y affronter le Stade Nyonnais, en huitième de finale de la Coupe de Suisse de football. Les Neuchâtelois n'avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis la saison 2019-2020. Et pour une qualification en quarts de finale, envisageable sur le papier ce mardi soir, il faut remonter 15 ans en arrière et la saison 2010-2011 pour en retrouver trace.

Alors certes, Xamax est tombé contre deux clubs de 2e ligue lors des deux premiers tours de cette saison. Sans oublier cette frayeur d’entrée face au FC Diaspora et la victoire arrachée dans les arrêts de jeu. « C’est ça la Coupe, c’est ce que je disais aux joueurs : chaque match est difficile, et à chaque match, les équipes sont mises à zéro. On doit se dire que ça va se jouer dans la tête », détaille Jean-François Collet. Le président du club a d’ailleurs vécu une finale de Coupe de Suisse en 2009, lorsqu’il était encore à Lausanne Sport. « Ce sont des matches comme cela qui nous ont permis d’y arriver. C’était peut-être les matches contre les équipes de notre niveau qui ont été les plus compliqués. Et jouer contre une équipe de Super League, c’est finalement un match où on n’a rien à perdre et c’est beaucoup plus facile. »