Xamax veut enfin rivaliser avec un grand

Les footballeurs de Neuchâtel Xamax affrontent Aarau vendredi à 20h15 à La Maladière. Les Argoviens ...
Les footballeurs de Neuchâtel Xamax affrontent Aarau vendredi à 20h15 à La Maladière. Les Argoviens restent sur deux défaites de rang en championnat. L'occasion pour les Neuchâtelois de prendre des points face à un des cadors de Challenge League.

Neuchâtel Xamax devra peut-être se passer de son meilleur buteur, Shkelqim Demhasaj, vendredi soir face à Aarau. (Photo d'archives) Neuchâtel Xamax devra peut-être se passer de son meilleur buteur, Shkelqim Demhasaj, vendredi soir face à Aarau. (Photo d'archives)

C’est un petit tournant de la saison qui attend Neuchâtel Xamax ce vendredi, selon son entraîneur Anthony Braizat. Les « rouge et noir » affrontent Aarau à 20h15 en Challenge League de football. Les Neuchâtelois n’ont pas le droit à l'erreur s’ils entendent jouer les premiers rôles lors cet exercice. Cette rencontre intervient après trois semaines de pause pour Xamax : deux en raison de la trêve internationale et une à cause de l'annulation de la rencontre du week-end dernier contre Stade Lausanne-Ouchy. Ce repos forcé a permis aux hommes d’Anthony Braizat de travailler et, peut-être, de récupérer quelques joueurs blessés. « Shkelqim Demhasaj et Salim Ben Segir sont encore incertains, on devra prendre une décision », explique le coach de Xamax.

Anthony Braizat : « Le SLO pense qu’on ne voulait pas jouer pour récupérer des joueurs. Non, on est arrivé au stade pour jouer. »



Aarau, de son côté, reste sur deux défaites de rang en championnat. Ces mauvais résultats ont permis à Vaduz de les rejoindre en tête du classement. De plus, ce vendredi face à Xamax, Aarau devra composer sans son meilleur buteur, Valon Fazliu, suspendu. Mais pour Anthony Braizat, cela ne change rien : « Ce n’est pas lui qui va faire toutes les différences. Alors oui, il tire tous les coups de pied arrêtés. Oui, il a une bonne finition. Oui, c’est un bon passeur, mais il y a d’autres joueurs qui vont élever leur niveau », déclare-t-il. Et d’ajouter : « C’est comme nous : Shkelqim Demhasaj, le meilleur buteur de la ligue, ne sera peut-être pas là. Mais je fais abstraction de ça. Je fais avec les joueurs à disposition, et mon collègue en face fera la même chose. »


Est-ce le bon moment pour battre les Argoviens ? 

Malgré la dynamique négative des Argoviens, l’entraîneur sudiste se méfie : « Ce n’est jamais bon de jouer contre une équipe qui est piquée au vif », dit-il. Anthony Braizat est conscient de l’importance de cette rencontre, même s’il tempère : « Il y a pas mal de matches sur la fin du deuxième tour qui peuvent tout changer. C’est clair que si on enchaîne les victoires, on se rapprochera des trois premières places. Si on fait une contre-performance, ça va être difficile. Ça le sera aussi pour la motivation, la tête des joueurs et nos supporters. On doit se montrer fort contre des gros », ajoute le technicien.

« Ils seront forts avec ou sans Valon Fazliu. »



Une chose est sûre, du côté de La Maladière, on trépigne d’impatience à l’idée de cette rencontre contre Aarau. Le coach xamaxien le dit : ses joueurs ont faim et ont envie de jouer. 

« Quand on n’a pas de matches, on monte en excitation. »



Xamax – Aarau : une rencontre à suivre en direct sur RTN vendredi dès 20h00 avec le commentaire de Jean-Paul Picci. /yca


 

