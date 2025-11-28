Xamax veut enfin rivaliser avec un grand

Aarau, de son côté, reste sur deux défaites de rang en championnat. Ces mauvais résultats ont permis à Vaduz de les rejoindre en tête du classement. De plus, ce vendredi face à Xamax, Aarau devra composer sans son meilleur buteur, Valon Fazliu, suspendu. Mais pour Anthony Braizat, cela ne change rien : « Ce n’est pas lui qui va faire toutes les différences. Alors oui, il tire tous les coups de pied arrêtés. Oui, il a une bonne finition. Oui, c’est un bon passeur, mais il y a d’autres joueurs qui vont élever leur niveau », déclare-t-il. Et d’ajouter : « C’est comme nous : Shkelqim Demhasaj, le meilleur buteur de la ligue, ne sera peut-être pas là. Mais je fais abstraction de ça. Je fais avec les joueurs à disposition, et mon collègue en face fera la même chose. »





Est-ce le bon moment pour battre les Argoviens ?

Malgré la dynamique négative des Argoviens, l’entraîneur sudiste se méfie : « Ce n’est jamais bon de jouer contre une équipe qui est piquée au vif », dit-il. Anthony Braizat est conscient de l’importance de cette rencontre, même s’il tempère : « Il y a pas mal de matches sur la fin du deuxième tour qui peuvent tout changer. C’est clair que si on enchaîne les victoires, on se rapprochera des trois premières places. Si on fait une contre-performance, ça va être difficile. Ça le sera aussi pour la motivation, la tête des joueurs et nos supporters. On doit se montrer fort contre des gros », ajoute le technicien.

