Neuchâtel Xamax- Stade Lausanne-Ouchy : match annulé

La rencontre entre Neuchâtel Xamax et le Stade Lausanne-Ouchy prévue ce soir à 18h en Challenge ...
La rencontre entre Neuchâtel Xamax et le Stade Lausanne-Ouchy prévue ce soir à 18h en Challenge League de football n'aura pas lieu. En cause : le terrain de la Pontaise est impraticable. 

Anthony Braizat et son équipe ne pourrons par affronter le Stade Lausanne-Ouchy ce samedi soir. (Photo d'archive : Bertrand Pfaff) Anthony Braizat et son équipe ne pourrons par affronter le Stade Lausanne-Ouchy ce samedi soir. (Photo d'archive : Bertrand Pfaff)

Rencontre annulée entre Neuchâtel Xamax et le Stade Lausanne-Ouchy ce samedi soir en Challenge League de football. Le terrain de la Pontaise est impraticable pour cause de gel. Aucune date de remplacement n'a encore été communiquée./Ave 


Actualisé le

 

