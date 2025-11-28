Match refixé entre le Stade Lausanne-Ouchy et Xamax

La rencontre annulée de la 14e journée de Challenge League de football entre les Vaudois et les Neuchâtelois, qui devait se jouer samedi dernier, a été refixée. Les deux équipes s’affronteront le mercredi 10 décembre à 18h.
La rencontre de la 14e journée de Challenge League de football entre le Stade Lausanne-Ouchy et Xamax se jouera finalement le mercredi 10 décembre à 18h. La partie, qui devait initialement débuter samedi dernier, avait été annulée en raison du gel. La pelouse du Stade de la Pontaise était impraticable. /yca