Xamax veut garder le rythme, voire mieux

Quatrième du classement, et vainqueur de son dernier match, Neuchâtel Xamax accueille Rapperswil avec une certaine confiance vendredi en Challenge League de football. Un succès est primordial pour ne pas voir le trio de tête s’échapper.
Neuchâtel Xamax retrouve son public. Après son succès 2-0 face à Étoile Carouge, la troupe d’Anthony Braizat accueille Rapperswil vendredi en Challenge League de football. Face au néo-promu, les « rouge et noir » ont l’occasion de confirmer leur premier blanchissage de la saison. Mais ils devront se méfier d’un néo-promu « qui a faim », prévient le portier xamaxien, Edin Omeragic.
Se surpasser pour viser plus haut
Actuellement quatrième du classement, avec la quatrième attaque et la quatrième défense du championnat, les Xamaxiens semblent à leur place en ce début de saison. « On ne mérite pas mieux », admet lucidement le portier xamaxien. « On est à notre niveau, mais si on veut faire mieux il va falloir se surpasser et sortir de notre zone de confort », ajoute-t-il.
Edin Omeragic : « Il faut faire plus, c’est uniquement comme cela que nous franchiront un cap. »
Signaux positifs
Lors de la venue de Rapperswil, les Xamaxiens ont l’occasion de rester accrochés au trio de tête du championnat, mais ils ont aussi l’opportunité de confirmer leurs progrès. En effet, statistiques à l’appui, les Neuchâtelois s’améliorent légèrement dans plusieurs domaines par rapport à la saison dernière.
Sans entrer dans trop de détails, les « rouge et noir » ont davantage la possession du ballon (50 % contre 48 %), sont plus précis dans leurs passes (82% contre 80%) marquent plus (1,8 but par match contre 1,6) et, surtout, encaissent moins (1,3 but par match contre 1,8) que la saison dernière. « On sent qu’on est plus costaud », abonde Edin Omeragic.
« Mes coéquipiers sont satisfaits de la manière dont je les guide. »
A noter encore que le coach xamaxien Anthony Braizat sera suspendu ce soir pour accumulation d’avertissements. Neuchâtel Xamax-Rapperswil c’est ce soir à 19h30 à la Maladière. Un match à suivre en direct sur RTN dès 19h15. /gjo