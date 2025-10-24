Xamax veut garder le rythme, voire mieux

Signaux positifs

Lors de la venue de Rapperswil, les Xamaxiens ont l’occasion de rester accrochés au trio de tête du championnat, mais ils ont aussi l’opportunité de confirmer leurs progrès. En effet, statistiques à l’appui, les Neuchâtelois s’améliorent légèrement dans plusieurs domaines par rapport à la saison dernière.

Sans entrer dans trop de détails, les « rouge et noir » ont davantage la possession du ballon (50 % contre 48 %), sont plus précis dans leurs passes (82% contre 80%) marquent plus (1,8 but par match contre 1,6) et, surtout, encaissent moins (1,3 but par match contre 1,8) que la saison dernière. « On sent qu’on est plus costaud », abonde Edin Omeragic.