Neuchâtel Xamax a brillé face à Etoile–Carouge

Les footballeurs « rouge et noir » sont allés prendre la mesure d’Etoile Carouge 2-0 vendredi au stade de la Fontenette dans le championnat de Challenge League de football.

Shkelqim Demhasaj a inscrit son huitième but de la saison au stade de la Fontenette. (Photo : DR)  Shkelqim Demhasaj a inscrit son huitième but de la saison au stade de la Fontenette. (Photo : DR) 

Le canton de Genève sourit à Neuchâtel Xamax. La formation xamaxienne a battu Etoile-Carouge 2-0 vendredi dans le championnat de Challenge League de football. Elle décroche sa 5e victoire de la saison dans la compétition. Développement suit. /sdu


