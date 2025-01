Neuchâtel Xamax enregistre le retour Mickaël Facchinetti

Mickaël Facchinetti est de retour à Neuchâtel Xamax. Le club de football « rouge et noir » a annoncé lundi avoir mis le joueur de 33 ans sous contrat. La durée de ce dernier n’a pas été précisée. Latéral gauche capable d’évoluer aussi en tant que défenseur central, le petit-fils de l’ancien président Gilbert Facchinetti doit venir soulager une défense aux abois (36 buts encaissés en 18 matches de championnat) durant la seconde partie de la saison de Challenge League, mais aussi pallier au départ de Fabrice Nsakala.

Après 2008, puis 2016, « Facchi » pose donc une troisième fois ses valises à La Maladière dans sa longue carrière. La donne est malgré tout un peu différente cette fois-ci. Après avoir décroché la Coupe de Suisse avec Lugano en 2022, le junior d’Hauterive et de Saint-Blaise a dû mettre sa carrière en pause pendant un an à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou droit et du ménisque externe. Il a retrouvé le chemin des terrains cet été avec le club tessinois de Promotion League Paradiso. Il a joué 12 matches sur 16 possibles.





L'arrivée d'un taulier



Mickaël Facchinetti débarque à La Maladière auréolé donc d’une Coupe de Suisse et d’un titre de champion de Chypre avec l’APOEL Nicosie lors de la saison 2018-2019. Passé notamment par Lausanne, Saint-Gall, Thoune ou encore Sion, celui qui portera le numéro 77 peut s’appuyer sur une solide expérience de plus de 280 matches de Super League dans sa carrière. /dpi