Nsakala quitte Xamax

Clap de fin pour Fabrice Nsakala. Le joueur de Neuchâtel Xamax quitte les « rouge et noir » pour rejoindre le FC Annecy, en 2e division française. Encore sous contrat, le latéral gauche aux origines congolaises avait émis le souhait de quitter Neuchâtel Xamax depuis plusieurs semaines invoquant divers motifs personnels, selon un communiqué diffusé par le club vendredi soir. Celui-ci dit « regretter que cette période ait été marquée par des attitudes et comportements du joueur qui n’ont pas été en accord avec les valeurs et l’esprit de Neuchâtel Xamax ». Le club « rouge et noir » retient néanmoins que Fabrice Nsakala constituait un élément important de son contingent. /comm-crb