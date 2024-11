Danilo Del Toro : « Jouer à Neuchâtel Xamax était l’une des plus belles expériences de ma carrière. »

Danilo Del Toro veut lancer sa saison contre Neuchâtel Xamax. Le club de football « rouge et noir » va retrouver vendredi son ancien milieu de terrain lors de sa rencontre face à Vaduz en Challenge League. Arrivé cet été au Lichtenstein, le Schaffhousois est à la peine en ce début de saison. En 12 matches, il n’a inscrit qu’un but et signé deux petites passes décisives : un ratio bien loin de ces standards habituels. « Je sais que je peux faire nettement mieux. Je n’ai pas trouvé ma meilleure forme », avoue-t-il de son propre chef. Danilo Del Toro espère donc se relancer ce soir contre Xamax, mais il sait que cela n’aura rien d’une sinécure. « Je vois beaucoup de matches de Neuchâtel, presque tous pour être honnête, je trouve qu’ils ont un excellent mixte entre jeunes et joueurs expérimentés », analyse Danilo Del Toro.