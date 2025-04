L’opération sauvetage est lancée au FCC

Toujours dans la course

Lâché après le premier tour de championnat, le FCC a bien attaqué la reprise. Les « jaune et bleu » ont enchaîné trois succès lors de leurs trois premiers matches du printemps. « Les nouveaux joueurs ont amené une bonne dynamique », estime Daniele Marzo pour expliquer ces résultats positifs. Malheureusement, après avoir repassé au dessus de la barre au classement, le FC La Chaux-de-Fonds a calé. Il reste en effet sur trois revers consécutifs. Un retour sur terre qu’il faut savoir gérer, selon le coach adjoint du FCC : « c’est clair qu’après trois victoires, le moral est au top. Et après des défaites, on se demande si on va retomber dans l’engrenage du premier tour. Mais on reste confiant. »