Dure réalité pour Coffrane et le FCC

Une affaire de sous

Mais pour Antonio Montemagno, le principal défi pour être compétitif reste d’ordre financier. « Certains joueurs neuchâtelois préfèrent aller de l’autre côté du lac pour gagner un peu plus d’argent. Ce sont des mercenaires et c’est dommage », analyse l’homme fort du club. Un point de vue que partage Pascal Oppliger, ancien entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds et actuellement coach du FC Portalban/Gletterens. « Avant le club et les bonnes buvettes, c’est la rémunération que les joueurs de ce niveau viennent chercher », explique le Boudrysan.





Retard et malchance au FCC

Du côté de La Charrière, on a déjà réagi face à cette situation difficile en remerciant Meho Becirovic et en nommant Christophe Droz comme nouvel entraîneur de l’équipe. Et si le club admet chercher quelques renforts en vue du deuxième tour, on ne veut pas tout remettre en question. Pour le président des « jaune et bleu », Daniele Raffaele, le classement traduit surtout un manque de préparation, une alchimie qui a eu du mal à se créer et une multitude d’erreurs individuelles évitables. « Nous avons le jeu et une défense pour être mieux placés au classement », assure-t-il. Le directeur technique du club, Pierre-André Lagger, ajoute que « les joueurs d’expérience ne sont actuellement pas à leur meilleur niveau et les jeunes sont encore un peu tendres. »