« Sur la route de l’Euro » avec le FC Étoile-Sporting

« Sur la route de l’Euro » s’est arrêté aux terrains des Foulets du FC Étoile-Sporting, à La Chaux-de-Fonds. Président du club depuis 33 ans, Gérard Prétôt évoque ses inquiétudes liées à la dégradation des installations et plus particulièrement du terrain. Il relève aussi que le FC Étoile-Sporting ne comprend pas moins de quinze équipes et qu’il forme un groupement efficace avec le FC Le Parc. Le FC Etoile-Sporting évolue aujourd’hui en 3e ligue, il a connu ses heures de gloire en 2012, sacré champion cantonal et promu en 2e ligue interrégionale.