Uli Forte s'est concentré sur le mental de Neuchâtel Xamax

Objectif : préparer le barrage de promotion/relégation

Uli Forte n’y va pas par quatre chemins : même si Neuchâtel Xamax peut encore se sauver mathématiquement, avec 18 points en jeu et 12 points de retard sur Vaduz et Bellinzone, l’entraineur compte déjà préparer le barrage de promotion/relégation, agendé au 31 mai et au 3 juin. « Si on gagne contre Thoune vendredi c’est bien, mais si on ne gagne pas, c’est aussi bien. On a du temps pour préparer les choses, il reste six matches lors de cette saison. » Uli Forte sait aussi qu’il affronte une équipe bernoise pleine de confiance, il attend de sa nouvelle équipe qu’elle montre ses qualités sur le terrain. « C’est ça qui compte. »



Des changements seront déjà observés sur le terrain : Xamax pourrait peut-être aligner une défense à trois. Il s’agira aussi de mettre l’accent sur le secteur offensif afin de marquer des buts, c’est ce qui manque aux « rouge et noir », selon l’entraineur italo-suisse. « Il y a eu un certain système qui n’a pas fonctionné jusqu’à maintenant. Automatiquement, il y aura des changements. »