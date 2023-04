Uli Forte à la tête de Neuchâtel Xamax

Le nom du nouvel entraîneur de Neuchâtel Xamax, le troisième de la saison, est connu. Et ce n’est surtout pas un inconnu. Il s’agit d’Uli Forte. A bientôt 49 ans – il fêtera son anniversaire dimanche - le technicien zurichois possède un palmarès bien fourni. C’est ce qu’a indiqué le club « rouge et noir » ce mardi dans un communiqué. Porteur de la double nationalité italo-suisse, Uli Forte succède donc à Jeff Saibene, qui avait donné sa démission samedi. Le Luxembourgeois avait lui-même remplacé Andrea Binotto en cours de saison.

Chapitre palmarès, le nouveau coach xamaxien a soulevé deux fois le trophée de la Coupe de Suisse avec Grasshopper (2013) et avec Zurich (2016). Il a également fêté deux fois la promotion en Super League en 2009 avec St-Gall et en 2017 avec Zurich. Il a également dirigé au cours de sa carrière Wil, Young Boys et Yverdon la saison dernière.





Bielefeld : un échec !

Uli Forte avait choisi de quitter le club vaudois pour s’engager en deuxième division allemande à l’Arminia Bielefeld. Son expérience germanique a toutefois tourné court : il avait été écarté de la direction de la première équipe, en août dernier déjà, après avoir perdu ses quatre premiers matches de la saison.

Uli Forte rebondit donc à Neuchâtel Xamax avec comme première mission d’assurer le maintien en Challenge League de football. Le spectre du barrage de promotion-relégation se rapproche en effet de plus en plus dangereusement. A six journées de la fin de la saison régulière, le club de La Maladière traîne à la dernière place du classement avec douze points de retard sur les deux formations qui le précèdent, Bellinzone et Vaduz.