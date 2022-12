Tchouaméni et Upamecano absents de l'entrainement des Bleus

Le défenseur Dayot Upamecano et le milieu Aurélien Tchouaméni, deux titulaires de l'équipe de France, n'ont pas pris part à l'entraînement collectif lundi à Doha.

A deux jours de la demi-finale du Mondial contre le Maroc, le timing n'est pas très bon.

Les vingt-deux autres joueurs ont commencé la séance par un échauffement sous la direction du préparateur physique Cyril Moine, durant le premier quart d'heure ouvert à la presse.

Tchouaméni et Upamecano se sont déplacés au stade Jassim bin-Hamad, le terrain d'entraînement des Bleus, où ils sont restés en salle, a-t-on appris auprès de l'encadrement, sans plus de précision. Selon le quotidien L'Equipe, le milieu a reçu un coup à un mollet contre l'Angleterre samedi en quart de finale et le défenseur est touché par un mal de gorge.

Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, comme souvent, était présent sur le bord de la pelouse pour assister à l'entraînement. Il a parlé plusieurs minutes avec le sélectionneur Didier Deschamps, sous l'oeil des nombreux photographes et caméras présents.

L'équipe de France affronte le Maroc mercredi (20h00) à al-Khor pour une place en finale, quatre ans et demi après son sacre à Moscou contre la Croatie.

/ATS