Pierluigi Tami avant Suisse-Serbie : « Aucune équipe ne peut jouer pour ne pas perdre »

Incertitudes dans l’effectif

Pierluigi Tami a confirmé que Yann Sommer et Nico Elvedi étaient malades jeudi. Une décision sera prise ce vendredi matin quant à leur participation au terme d’essais qui seront menés par le staff de la Nati. Bonne nouvelle toutefois, selon Pierluigi Tami, les deux habituels titulaires n’ont pas eu de fièvre pendant la nuit. La matinée sera aussi déterminante concernant une éventuelle participation de Xherdan Shaqiri et Noah Okafor à la rencontre contre la Serbie. Les deux joueurs ont souffert d’une légère blessure ces derniers jours : « Ils se sont entrainés, mais quelques soucis restent encore pour tous les deux et on a aussi prévu un test ce vendredi matin », a confirmé Pierluigi Tami. Avec l’espoir, bien sûr, que Murat Yakin puisse disposer de tous ses joueurs pour ce duel. /mle