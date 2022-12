Argentine: Di Maria incertain contre l'Australie

Le milieu offensif argentin Angel Di Maria est incertain pour le 8e de finale du Mondial 2022 contre l'Australie samedi, a déclaré son sélectionneur Lionel Scaloni.

Il était sorti légèrement blessé contre la Pologne dans le dernier match de poule.

'Pour Angel, on espère qu'il ira bien. Aujourd'hui, je ne peux pas le dire. On doit attendre jusqu'à demain avant de décider', a déclaré Scaloni en conférence de presse, en contestant le terme de 'contracture' utilisé par un journaliste. 'Il est sorti pour une blessure, mais une contracture, c'est autre chose', a-t-il dit.

'Hier (jeudi), ça a été de la récupération pour la plupart des joueurs, avec de l'analyse de l'Australie. Aujourd'hui (vendredi) on va s'entraîner et on aura un panorama plus clair de la récupération d'Angel et de quelques autres', a ajouté Scaloni.

Di Maria, l'un des principaux lieutenants de Lionel Messi en sélection, est sorti peu avant l'heure de jeu mercredi lors du dernier match de poule de l'Argentine face à la Pologne.

