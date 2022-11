Mondial 2022: Ronaldo se montre rassurant

Cristiano Ronaldo a assuré que son conflit ouvert avec Manchester United 'n'ébranlerait pas' le Portugal durant le Mondial 2022. Le pays de CR7 entamera son tournoi jeudi contre le Ghana (groupe H).

Ronaldo (37 ans) a expliqué en conférence de presse n'avoir 'aucun doute que cet épisode récent, cette interview' à la télévision britannique où il a estimé que son club l'avait 'trahi', 'comme d'autres épisodes qui surviennent parfois, peuvent ébranler un joueur, mais n'ébranleront pas l'équipe'.

Manchester United a annoncé vendredi avoir 'enclenché des mesures appropriées' en réponse à des propos au vitriol de Ronaldo contre son entraîneur dans un entretien notamment à la télévision anglaise.

Pas de problème relationnel

Ronaldo a pour sa part démenti tout problème relationnel avec son coéquipier en sélection et en club Bruno Fernandes. Une vidéo a circulé la semaine passée, semblant témoigner d'un certain froid entre les deux joueurs. 'J'ai une super relation avec lui. Son avion était en retard et je lui ai demandé s'il était venu en bateau, je plaisantais avec lui', a assuré CR7.

'Il y a toujours des débats, de l'espace pour les rumeurs, je le sais... Mais l'ambiance est vraiment excellente. Mais ne parlez pas de moi avec les autres joueurs. J'ai une carapace à l'épreuve des balles, mais c'est une coupe du monde, parlez aux autres joueurs du Mondial, pas de Cristiano Ronaldo, ce serait super', a-t-il conclu au terme d'une conférence de presse de 20 minutes entièrement tenue en portugais.

Le capitaine de la Seleçao dispute sa cinquième et très vraisemblablement ultime Coupe du monde. Il peut devenir le tout premier joueur de l'histoire à marquer lors de cinq Mondiaux différents.

/ATS