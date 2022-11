« L’équipe de Suisse a pris conscience qu’elle peut battre n’importe qui »

« C’est vrai que cette Coupe du monde au Qatar n’a pas vraiment de raison d’être »

Ce Mondial engendre énormément de polémiques et « à juste de titre », relève Steve von Bergen. Il ajoute toutefois « que ce ne sont pas les joueurs qui ont décidé et quand j’entends les appels à la boycotter, je trouve exagéré. En tant que professionnel, la Coupe du monde c’est le plus grand rendez-vous de ta carrière. Je trouve bien que les joueurs disent ce qu’ils pensent et il faut qu’ils fassent entendre leur voix, parce que c’est peut-être comme cela que les choses pourront évoluer ».