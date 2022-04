Les M21 de Xamax ne signent pas de nouveau succès devant leur public. Samedi soir, les espoirs « rouge et noir » se sont inclinés 2-0 contre Guin en 2e ligue interrégionale de football. Malgré cette défaite, les protégés de Brian Weber restent à la 4e place du classement et comptent un point d'avance sur leurs adversaires du jour et quatre unités de retard sur les 3es.

Le prochain match des M21 de Xamax se tiendra le samedi 9 avril contre Farvagny/Ogoz.