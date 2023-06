Laurent Walthert et Mike Gomes quittent Xamax

Après Raphaël Nuzzolo, d’autres « anciens » quittent Neuchâtel Xamax. Laurent Walthert et Mike Gomes ont annoncé à RTN leur départ du club de football « rouge et noir ».



Après sa retraite il y a un an, l’ancien capitaine et portier s’est engagé au sein de la Xamax Academy en tant qu’entraîneur des gardiens des moins de 16 ans et s’occupait aussi « des talents » de temps à autre. Laurent Walthert dit avoir besoin « de souffler un coup pour revenir plus fort ».

Quant à Mike Gomes, après avoir quitté la première équipe au terme de l’exercice 2021/22, il a joué cette saison avec les moins de 21 ans en 1re Ligue et donnait des entraînements spécifiques pour les défenseurs de l’académie. Le Neuchâtelois de 34 ans a donc décidé de ranger ses crampons. Il explique cette décision par « son envie d’arrêter et de se consacrer un peu plus à sa famille ». /jpp