Le président de Xamax répond sèchement aux propos des leaders 

Les « rouge et noir » doivent reprendre des couleurs. Malgré un ultime revers face à Chiasso 2-1 jeudi soir au Tessin, Neuchâtel Xamax FCS a évité le pire en décrochant son maintien en Challenge League de football. A l’heure du bilan, le président du club de La Maladière, Jean-François Collet, a bien conscience que certaines erreurs ne devront plus être commises pour éviter ce genre de situation et permettre à Neuchâtel Xamax FCS de viser à nouveau le haut du classement après trois saisons passées à regarder vers le bas.

Tension palpable

Jeudi, au terme du dernier match du championnat, l’attaquant « rouge et noir », Raphael Nuzzolo expliquait qu’il fallait tirer des enseignements de cette saison, chose qui n’avait, selon lui, pas forcément été faite après la descente de Super League l’année passée. Un point de vue que réfute le président du club, Jean-François Collet :