Le maintien est en poche !

Gros ouf de soulagement pour Neuchâtel Xamax FCS. Les footballeurs « rouge et noir » évolueront toujours en Challenge League la saison prochaine. Ils ont décroché leur maintien jeudi soir au Tessin à l’occasion de la dernière ronde du championnat. Rien n’a été simple pour des Neuchâtelois qui se sont inclinés face à Chiasso 2-1. Ils devaient éviter une défaite par plus de deux buts d’écart sur la pelouse de la lanterne rouge. Le sauvetage est donc assuré grâce à la différence de buts (36-58 pour Xamax et 35-60 pour Chiasso). 9e, Xamax envoie, du même coup, les Tessinois en Promotion League et évite une 2e culbute dix mois après avoir quitté la Super League.





Sur le fil du rasoir

Les hommes d’Andrea Binotto sont passés par tous les états d’âme dans cette rencontre. Après un bon début de match, ils ont été pris à froid par l’ouverture du score tessinoise à la 15e minute de jeu. Ils ont même cru vivre un cauchemar lorsque les locaux ont doublé la mise à la 22e avant que Raphaël Nuzzolo ajuste le poteau de la lanterne rouge à la 24e. Juan Manuel Parapar a pu soulager son équipe et lui redonner une grosse bouffée d’air frais en réduisant l’écart à la 32e. Après le thé, les Xamaxiens ont essentiellement joué la contre-attaque. Tactique payante au final puisque les Tessinois n’ont eu que peu de situations chaudes devant la cage de Laurent Walthert. Les Neuchâtelois ont tenu bon jusqu’au dernier coup de sifflet de la saison à 21h50. Ils joueront toujours en Challenge League la saison prochaine. /msc