La Xamax Academy voit le jour

Les jeunes footballeurs sont à l’honneur du côté de La Maladière. Neuchâtel Xamax 1912 SA a annoncé la création de la Xamax Academy vendredi soir. En effet, selon la décision rendue par l’Association Suisse de Football, l’entité qui gère la première équipe est désormais également en charge des M21, M18 et M16 de Neuchâtel Xamax FCS. Ce nouveau projet a pour but de favoriser le passage des jeunes les plus talentueux en première équipe. Le projet sera chapeauté par deux anciennes connaissances « rouge et noir ». Il s’agit de l'ancien défenseur xamaxien Martin Rueda et de l'ancien entraîneur neuchâtelois Michel Decastel. Du côté des M21, Philippe Perret et Robert Lüthi restent aux commandes de l’équipe. /comm-dpi