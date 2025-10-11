Camille Balanche chute mais franchit la ligne pour sa dernière

Camille Balanche chute mais franchit la ligne pour sa dernière

La spécialiste locloise de VTT descente a terminé 13e de la dernière course de Coupe du monde de sa magnifique carrière, samedi à Mont Saint-Anne, au Canada, après une chute. Lisa Baumann au pied du podium.

Camille Balanche va tourner la page après une magnifique carrière (photo : archives, Camille Balanche). Camille Balanche va tourner la page après une magnifique carrière (photo : archives, Camille Balanche).

Camille Balanche a disputé la dernière course de sa carrière de VTT descente samedi à Mont Saint-Anne, au Canada, dernière étape de la Coupe du monde cette saison. La Locloise s’est classée 13e à 46 secondes de la gagnante, la Française Marine Caribou, après une chute. L’autre Neuchâteloise, Lisa Baumann, a fini au pied du podium, à 4,7 secondes du meilleur chrono. Au classement final de la Coupe du monde, Camille Balanche, ancienne lauréate, termine finalement au 6e rang. Et Lisa Baumann, longtemps blessée cette saison, à la 15e place finale. /vco 


Actualisé le

 

