Succès allemand au Grand Raid VTT

Plusieurs vététistes neuchâtelois ont été à l’honneur lors de la 32e édition du Grand Raid VTT, samedi en Valais. Mais c’est bien un Allemand, Andreas Seewald, qui s’est imposé pour la troisième fois sur le tracé principal de 125 kilomètres, entre Verbier et Grimentz. Il a gagné en 6h00’36’’, reléguant le sextuple vainqueur de l’épreuve, Urs Huber, à plus de quatre minutes. Emilien Barben (St-Aubin) se classe 14e en 6h30’39’’. Chez les filles, succès de l’Italienne Claudia Peretti. La Neuchâteloise Joanie Huguenin est 8e.

Au départ de Nendaz, sur 93 kilomètres, Julien Vuilliomenet (Savagnier) se classe 4e alors que Dounia Challandes (St-Blaise) a pris la 5e place.

Deux vététistes neuchâtelois sont montés sur la plus haute marche du podium mais sur des distances plus réduites : La Chaux-de-Fonnière Pauline Roy a remporté la course féminine au départ d’Hérémence (68 kilomètres) après avoir bouclé son parcours en 5 heures et une grosse poignée de secondes. Spécialiste de ski de fond, le Vaudruzien Léo Guenin a dominé la course des 37 kilomètres après s’être élancé d’Evolène.

Cette 32e édition du Grand Raid a été endeuillée par le décès d’un concurrent, victime d’un malaise dans la montée sur Eison. /mne