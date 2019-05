C’est la consécration pour Camille Balanche : ancienne internationale suisse de hockey sur glace, cette Locloise de 29 ans s’est reconvertie au VTT, et plus particulièrement à la descente.

Elle est ainsi devenue championne d’Europe de la spécialité samedi à Pampilhosa da Serra, au Portugal. Désormais établie à Bienne, Camille Balanche a gagné pour six centièmes devant la tenante du titre, la Slovène Monika Hrastnik. « La piste était difficile, on avait le sentiment de ne pas être assez rapide, ce qui nous a conduit à prendre des risques et à faire des erreurs. Mais cela a été payant », souligne Camille Balanche sur le site de Swiss Cycling. « Je ne m’attendais pas à cette victoire. En réalité, j’ai pris confiance en moi et j’ai réalisé que je pouvais monter sur le podium ». /mne