Union Neuchâtel inarrêtable

Union Neuchâtel s’est imposé 87–81 sur le parquet de BBC Monthey, signant une huitième victoire ...
Union Neuchâtel inarrêtable

Union Neuchâtel s’est imposé 87–81 sur le parquet de BBC Monthey, signant une huitième victoire consécutive en Swiss Basketball League.

Union Neuchâtel, Union. (Photo : Albin Tissier.) Union Neuchâtel, Union. (Photo : Albin Tissier.)

Union Neuchâtel a dû lutter jusqu’au bout pour venir à bout de Monthey. Dans une rencontre très serrée et indécise, les hommes de Chad Timberlake ont su faire la différence dans le money-time pour s’imposer 87–81. Solides défensivement et plus justes dans les moments clés, les Unionistes ont pu compter sur un Brendan Favre déterminant pour faire pencher la balance en leur faveur. Ce succès permet à Union Neuchâtel d’enchaîner une huitième victoire de rang et de confirmer son excellente dynamique en championnat.
Développement suit / fph


