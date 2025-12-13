Union Neuchâtel en machine de guerre 

Union Neuchâtel a créé la sensation samedi à domicile en Swiss Basketball League. Devant plus de 1'000 spectateurs à la salle de la Riveraine, la formation unioniste a infligé sa première défaite de la saison à Fribourg Olympic. La troupe de Chad Timberlake a terrassé le leader du championnat 79 – 74.

À moins de trois minutes de la fin du deuxième quart-temps, Union Neuchâtel a compté un avantage maximum de 18 points. À la pause, il était de douze unités. Et pourtant, les Unionistes auraient pu tout perdre à la suite du réveil de l’ogre fribourgeois.

Les joueurs de Thibaut Petit sont en effet revenus fort après le thé, marquant 30 points lors du troisième quart pour mener d'une longueur après 30 minutes. Mais la jeune troupe de Chad Timberlake a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour faire la différence dans le 'money-time'. Le meneur américain Justin Hill, qui a marqué 10 de ses 24 points dans le dernier quart, aura été décisif.

Au classement de la Swiss Basketball League, Union Neuchâtel renforce encore sa troisième place avec six points de retard sur Fribourg Olympic et quatre sur les Lions de Genève. /mne