Européens : Loane Richard 6e en relais

La nageuse de Marin a terminé à la 6e place de la finale du relais 4 x 100 m quatre nages dame ...
Européens : Loane Richard 6e en relais

La nageuse de Marin a terminé à la 6e place de la finale du relais 4 x 100 m quatre nages dame, ce dimanche, lors des championnats d'Europe juniors à Munich.

Loane Richard repart ainsi de ces Championnats d'Europe juniors à Munich en ayant participé à une finale (Photo d'archive : N.Richard). Loane Richard repart ainsi de ces Championnats d'Europe juniors à Munich en ayant participé à une finale (Photo d'archive : N.Richard).

Une finale pour Loane Richard !  La nageuse de Marin a terminé à la 6e place du relais 4 x 100 m quatre nages dame dimanche aux championnats d'Europe juniors à Munich. Elle était alignée avec Anastasia Hak, Kay-Lyn Lohr et Séraphine Hoigné. Les Suissesses ont terminé le relais en 4'07''91, soit près de deux secondes plus rapides que leur chrono en qualification (4'09''80). Devant, les nageuses sous bannière neutre ont remporté l'or en 4'01''83 avec derrière elles le relais italien et espagnole. Avec cette finale lors de la dernière journée de compétition et sa performance sur 100 m papillon, la Neuchâteloise atteint son objectif de disputer au moins une demi-finale aux Championnats d'Europe juniors. /ave 


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