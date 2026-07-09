Européens : Loane Richard stoppée en demi-finale

Pas de finale en 100m papillon aux Européens juniors pour Loane Richard, mais objectif atteint. La nageuse de Marin s’est arrêtée en demi-finale mercredi à Munich. Elle s’est classée 6e de sa série et 10e de la phase. Pas suffisant pour se qualifier, puisque seuls les huit meilleurs temps passent la rampe. Mais la nageuse de 16 ans a atteint son objectif de disputer une demi-finale. Loane Richard sera encore en lice sur trois courses lors de ces championnats d’Europe juniors de natation : le 200m papillon, le 400m quatre nages et le relais 4x100m quatre nages. /lgn